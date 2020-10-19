Житель Финляндии столкнулся в туалете с живой змеей

Неприятный сюрприз поджидал жителя Хельсинки ночью в туалете. Ранним утром мужчина наткнулся на змею в туалете уборной и сообщил о находке в службу спасения. О произошедшем сообщает Yle.

Финские спасатели отловили небольшую змею размером около 50 сантиметров, а затем доставили в местный зоопарк. Специалисты определили, что перед ними детеныш королевского питона. Именно этот вид питонов чаще всего содержится в домашних террариумах.

Вероятно, змееныш попал в чужую квартиру через канализацию и унитаз. Питона доставили в приют для найденных домашних животных. С предполагаемым владельцем змеи уже связались. (фото на главной yle.fi)