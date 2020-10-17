Родину Санта Клауса засыпало снегом

Первый снег выпал не только в Карелии, но и на родине Санта Клауса – в Лапландии.

Больше всего снега выпало в селе Няккяля в Энонтекие. Толщина покрова достигла девяти сантиметров. Об этом сообщает Yle со ссылкой на метеорологический центр. В других местах Лапландии толщина снежного покрова достигла восьми и семи сантиметров.

При этом уже к вечеру в южных частях Лапландии ожидается снегопад. Там может выпасть до 15 сантиметров снега, что сильно осложнит дорожные условия. В ночь на понедельник снегопады могут распространится на юг, юго-запад.

Ранее ГИБДД Карелии предупредила автомобилистов об осложнении дорожной обстановки из-за снега. (фото на главной Nella Nuora / Yle)