В Карелии вовсю идет снег

На севере Карелии уже выпал снег. В выходные дни минусовая температура ожидается и в других районах республики. Также обещают снег.

ГИБДД Карелии предупреждает автомобилистов, что из-за такой погоды дорожная обстановка может осложниться. Инспекция показала, как сегодня утром выглядел участок трассы «Кола». Автомобилистов просят быть крайне внимательными на дорогах.

Ранее мы рассказывали о том, как долго продержится холод в Карелии. А 14 октября Госавтоинспекция предупреждала водителей о первом снеге и рассуждала о необходимоти смены летней резины. (фото на главной gorod-che.ru)