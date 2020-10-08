Россиянин под наркотиками пытался въехать в Финляндию из Карелии

Во вторник, 6 октября, на пункте пропуска Ниирала финские пограничники остановили 51-летнего россиянина, который пытался въехать на своем автомобиле в Суоми. Экспресс-тест на наркотики дал положительный результат. Мужчину направили на анализ крови, который подтвердил наличие в его организме запрещенных веществ, сообщает Пограничная служба Финляндии.

Помимо этого, при осмотре автомобиля таможенники нашли там 1,6 грамма амфетамина. Мужчина подозревается в попытке незаконного ввоза в Финляндию и в хранении запрещенных веществ.

Пограничный отряд финской Северной Карелии провел предварительное расследование по делу и передал его в прокуратуру.