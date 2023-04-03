Жилые дома, школа и вокзал в Кеми остались без отопления из-за аварии

Утром в понедельник, 3 апреля, несколько домов, школа № 2 и здание вокзала в Кеми остались без отопления. Его отключили из-за прорыва теплотрасс, сообщили в группе администрации Кемского района ВКонтакте.

- С 09:15 аварийное отключение теплоснабжения ул. Вокзальная, 3, 5, 7, 11, ул. Пуэтная, 1, 4, ж/д. вокзал. пл. Кирова, 3, 4. СОШ номер 2,

- сказано в публикации.

В данный момент аварию пытаются устранить. Однако время окончания работ не сообщают. // фото: «Петрозаводск говорит»