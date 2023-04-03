Костомукшанин попался на серии краж – подвел грузовик с маслом и сыром

Ночью неизвестный воришка в Костомукше проник в грузовой прицеп, оставленный рядом с магазином. Пропали товары более чем на 9 тысяч рублей, в том числе упаковки с сыром и маслом, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские вычислили подозреваемого - 39-летнего ранее судимого горожанина. Они признался, а затем установили причастность мужчины еще к серии краж.

Он в январе похитил у собутыльника в баре банковскую карту. Потом несколько раз пытался расплатиться ею в магазине, но набирал неверный пин-код, счет заблокировали.

В другой раз отдыхал в компании знакомых и украл около 12 тысяч рублей с банковской карты, которую ему доверили для оплаты спиртного в магазине. Кроме того, незаметно вынес из чужой квартиры алкотестер, перепутав его с электронной сигаретой, которую собирался продать. // фото: freepik.com