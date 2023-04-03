03 апреля 2023, 11:50
Происшествия

Костомукшанин попался на серии краж – подвел грузовик с маслом и сыром

Жителя Костомукши уличили в целом ряде преступных действий

Ночью неизвестный воришка в Костомукше проник в грузовой прицеп, оставленный рядом с магазином. Пропали товары более чем на 9 тысяч рублей, в том числе упаковки с сыром и маслом, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские вычислили подозреваемого - 39-летнего ранее судимого горожанина. Они признался, а затем установили причастность мужчины еще к серии краж.

Он в январе похитил у собутыльника в баре банковскую карту. Потом несколько раз пытался расплатиться ею в магазине, но набирал неверный пин-код, счет заблокировали. 

В другой раз отдыхал в компании знакомых и украл около 12 тысяч рублей с банковской карты, которую ему доверили для оплаты спиртного в магазине. Кроме того, незаметно вынес из чужой квартиры алкотестер, перепутав его с электронной сигаретой, которую собирался продать. // фото: freepik.com

 

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новости Карелии
Костомукша
Кража