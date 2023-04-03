Молодого петрозаводчанина осудили за смертельный удар ножом в спину

Убийство произошло в декабре прошлого года, приговор огласили в этом.

25-летнего жителя столицы Карелии осудили по статье об убийстве и приговорили к 9 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Преступление было совершено с 5 по 6 декабря 2022 года в квартире жилого дома на улице Чернышевского. Двое мужчин выпивали, между ними возник словесный конфликт. Один из них схватил кухонный нож и ударил собутыльника в спину. Через некоторое время потерпевший скончался. Было возбуждено уголовное дело, состоялся суд. // фото пресс-служба регионального СУСК