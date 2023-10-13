Жильцы успели покинуть охваченный огнем дом

Вечером 12 октября на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме на улице Лесной.

Огонь разгорался в одной из квартир. До приезда спасателей жильцы дома успели покинуть опасную зону. В течение десяти минут пожарные остановили распространение огня, а затем полностью ликвидировали пожар.

В результате квартира была повреждена огнем на площади 30 квадратных метров. Причину возгорания установят специалисты. // фото freeoik.com/ Ilovehz