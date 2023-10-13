Водитель спровоцировал ДТП и сбежал, свидетелей аварии на Шотмана ищут

Водитель «Нексии» проигнорировал дорожный знак и решил повернуть с Сорокской налево на Шотмана, такой маневр привел к ДТП.

Сам нарушитель поспешно уехал, оставив двух других автомобилистов у разбитых машин. По сообщению Dtpptz.ru, водитель «Нексии» потерял на месте столкновения свой бампер с госномером.

Теперь свидетелей случившегося 12 октября в районе 16:56 пытаются отыскать через соцсети. Момент аварии запечатлела городские камеры наблюдения «Сампо» и CityLink.