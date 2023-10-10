Жильцы дома в Петрозаводске трое суток сидят без электричества

В течение нескольких дней жители одного из домов на Мурманской улице остаются без электричества. Они написали о своей проблеме в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

Речь идет о доме № 37 Б, электроэнергии там нет уже третьи сутки.

- Ни одна служба не реагирует! Вы издеваетесь нам людьми? Провод лежит на земле,

- сообщили горожане.

В комментарии к записи сотрудники городской администрации ответили, что вопрос находится на рассмотрении в комитете ЖКХ.

Ожидайте, пожалуйста,

- заявили чиновники.

Они объяснили, что сообщат об итогах рассмотрения и принятых мерах в ближайшее время. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВКонтакте