10 октября 2023, 16:24
Жильцы дома в Петрозаводске трое суток сидят без электричества
Горожане пожаловались на отсутствие реакции на их обращения
В течение нескольких дней жители одного из домов на Мурманской улице остаются без электричества. Они написали о своей проблеме в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.
Речь идет о доме № 37 Б, электроэнергии там нет уже третьи сутки.
- Ни одна служба не реагирует! Вы издеваетесь нам людьми? Провод лежит на земле,
- сообщили горожане.
В комментарии к записи сотрудники городской администрации ответили, что вопрос находится на рассмотрении в комитете ЖКХ.
Ожидайте, пожалуйста,
- заявили чиновники.
Они объяснили, что сообщат об итогах рассмотрения и принятых мерах в ближайшее время. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВКонтакте