Жильцы дома в курортном поселке Карелии замерзают

Жилой дом в поселке Марциальные воды остался без тепла, люди спят в одежде

фото «Петрозаводск говорит»

Проблема с отоплением возникла в жилом доме в поселке Кондопожского округа. Крик души опубликовали в паблике «Подслушано в Птз».

Жильцы дома № 11 по улице Солнечная в Марциальных водах вынуждены спать в одежде. По словам граждан, в доме нет отопления. Дом обслуживает управляющая компания ООО «Сервис».

Обеспокоенные граждане звонят в аварийную службу, но там им говорят, что решается, кто займется решением проблемы. Также граждане жалуются на темень во дворе.

«Нет света во дворе, нет отопления, хоть плачь! Поселок курортный еще называется».