В Карелии пробурили скважину для снабжения водой двух поселков

Жителей Салми и Мийналы избавят от перебоев с водой благодаря новой скважине

фото «Петрозаводск говорит»

Для решения проблемы с водоснабжением двух населенных пунктов в Карелии пробурили скважину. Об этом сообщили в администрации Питкярантского округа.

Глубина новой скважины 102 метра, работы по бурению завершены, впереди – обустройство источника воды. Ожидается, что скважина решит проблему с перебоями воды в Салми и Мийнале.

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Специалисты проведут комплекс работ, включая лабораторные анализы воды на пригодность для питья и бытовых нужд. Когда будут получены заключения, скважину введут в эксплуатацию.

Питкярантские власти рассчитывают, что запуск скважины позволит значительно увеличить объем подаваемого ресурса, что критически важно для устойчивости территории в летний период, когда нагрузка на сети возрастает.