Главе округа на севере Карелии попеняли на нарушения закона

Местная администрация отказала в перерасчете – пенсионер пошел в прокуратуру

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

Житель Беломорского округа в 1993 году приватизировал муниципальную квартиру, получил соответствующее свидетельство, однако документы для регистрации права собственности в едином государственном реестре недвижимости направил лишь в июне этого года.

С января текущего года пенсионер стал получать счета-квитанции за пользование жильем по договору социального найма, в связи с чем обратился в местную администрацию с просьбой назвать основания начисления платы и сделать перерасчет. Администрация округа отказала мужчине в перерасчете. Пенсионер обратился в прокуратуру.

Надзорный орган провел проверку о необоснованном начислении платы по договору социального найма жилого помещения. В результате задолженность по коммуналке была аннулирована.

Как уточнили в надзорном ведомстве, прокуратура внесла главе Беломорского округа представление об устранении нарушений закона, после чего выставленную к оплате задолженность аннулировали. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, рассказали в пресс-службе прокуратуры.