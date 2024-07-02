Жильцов аварийного дома в Кеми заставляли переплачивать за свет

После жалобы в Госстройнадзор жильцам аварийного дома в Кеми сделали перерасчет платы за электроэнергию. Ее людям начисляли избыточно, сообщили в Госстройнадзоре Карелии.

В ведомство обратился один из жителей дома № 24 на улице Свободы. Он попросил проверить правильность начисления платы за электроэнергию, предоставляемую на содержание общего имущества. Дом признан аварийным и подлежит сносу.

После соответствующего запроса ресурсоснабжающая компания произвела перерасчет за период с мая 2021 года по май 2024 года.

Для заявителя сумма составила 11 318 рублей, а для всех собственников помещений в аварийном доме – 81 471 рубль. Данные о перерасчете отражены в платежных документах за июнь текущего года.

С июня текущего года расчет платы за расходуемую на содержание общего имущества электроэнергию производят не по данным приборов учета, а исходя из нормативов потребления. // фото: «Петрозаводск говорит»