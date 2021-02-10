Жесткое столкновение автомобилей в Петрозаводске попало на видео

Сегодня в 11:28 на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко в Петрозаводске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink, а также был снят регистратором проезжавшего рядом автомобиля.

На кадрах видно, что аварию спровоцировал аватомобиль, ехавший на красный свет в сторону центра города. Он врезался в машину, которая поехала по Пархоменко через перекресток на зеленый сигнал светофора. После столкновения один из автомобилей развернуло и отбросило на третью машину, которая стояла на светофоре.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.