Жесткое ДТП в Петрозаводске попало на видео

Сегодня в 21:15 на Октябрьском проспекте в Петрозаводске произошло жесткое столкновение автомобилей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как один из участников ДТП ехал прямо по проспекту. В этот момент другая машина попыталась повернуть налево на улицу Московскую. Произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. Как передает с места происшествия журналист портала «Петрозаводск говорит», пострадали, как минимум, три автомобиля.

На месте аварии работают скорая помощь, ГИБДД, пожарные.