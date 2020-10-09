09 октября 2020, 21:50
Жесткое ДТП в Петрозаводске попало на видео
Городская камера наблюдения сняла вечернее происшествие на Октябрьском проспекте
Сегодня в 21:15 на Октябрьском проспекте в Петрозаводске произошло жесткое столкновение автомобилей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как один из участников ДТП ехал прямо по проспекту. В этот момент другая машина попыталась повернуть налево на улицу Московскую. Произошло столкновение.
В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. Как передает с места происшествия журналист портала «Петрозаводск говорит», пострадали, как минимум, три автомобиля.
На месте аварии работают скорая помощь, ГИБДД, пожарные.