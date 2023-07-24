Женщины заплутали в лесах под Петрозаводском

В Пряжинском районе 23 и 24 июля помощь спасателей понадобилась женщинам, которые ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщает паблик КРПСС.

По данным источника, грибники вышли в лес из СНТ "Мичуринец" и СНТ "Звезда". Домой вернуться самостоятельно не смогли. В обоих случаях на помощь женщинам пришли сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. В медицинской помощи любительницы тихой охоты не нуждались.

Спасатели напоминают, что перед походом в лес необходимо запастись компасами и навигаторами. Оставлять мобильный телефон в автомобиле также не стоит, чтобы иметь возможность вызвать помощь. \\ Фото "Петрозаводск говорит"