24 июля 2023, 15:19
Женщины заплутали в лесах под Петрозаводском
Сотрудники КРПСС спасли любительниц лесных прогулок в Пряжинском районе
В Пряжинском районе 23 и 24 июля помощь спасателей понадобилась женщинам, которые ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщает паблик КРПСС.
По данным источника, грибники вышли в лес из СНТ "Мичуринец" и СНТ "Звезда". Домой вернуться самостоятельно не смогли. В обоих случаях на помощь женщинам пришли сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. В медицинской помощи любительницы тихой охоты не нуждались.
Спасатели напоминают, что перед походом в лес необходимо запастись компасами и навигаторами. Оставлять мобильный телефон в автомобиле также не стоит, чтобы иметь возможность вызвать помощь. \\ Фото "Петрозаводск говорит"