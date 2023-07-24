Петербуржца подозревают в отмывании в Карелии 7 миллионов рублей

Уголовное дело об отмывании денег возбуждено в Карелии. К преступлению оказался причастен петербуржец.

Как считают в полиции, с ноября 2021 по март 2022 года петербуржец перевел деньги с расчетного счета подконтрольной ему фирмы на открытый на его имя счет. В полиции объяснили схему: выдал кредит сам себе. Сумма превысила 7 миллионов рублей. Деньги были обналичены и потрачены.

Следователи считают, что через счета прошли деньги, похищенные из средств бюджетного субсидирования в рамках нацпроекта.

«Они предназначались на реализацию мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,

- сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

Следственные мероприятия продолжаются. Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.