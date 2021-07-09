Женщина взяла чужие телефоны, вернула их и попала под уголовную статью

Костомукшанин заявил в полицию на свою знакомую. Со слов мужчины, женщина похитила два его мобильных телефона. Ущерб он оценил в 3750 рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже.

В полиции установили, что потерпевший и женщина выпивали в одной компании. Гаджеты мужчина оставил для подзарядки, когда собрался уходить, то забыл про них. Выпивший мужчина заснул в подъезде, а проснулся в полиции, куда его доставили за административное правонарушение, рассказали в МВД.

Через трое суток он вышел и стал искать телефоны. Вскоре узнал, что его устройства находятся у 42-летней знакомой. Поначалу женщина отрицала, но затем вернула владельцу похищенное имущество.

В беседе с полицией женщина созналась и раскаялась в содеянном. Она рассказала, что намеревалась сбыть чужие телефоны, но не смогла найти покупателя. Фигурантка уголовного дела ожидает решения суда. (фото iz.ru)