230 гектаров леса полыхает в Суоярвском районе

Площадь лесного пожара в Вешкельском лесничестве в Суоярвском районе выросла до примерно 230 гектаров. В районе 7 июля был введен режим чрезвычайной ситуации. Пожар пытаются потушить 44 человека, 11 единиц техники. Дополнительно на место пожара направлена вертолетом Ми-8 группа из шести десантников-пожарных Муезерского авиаотделения, сообщили в министерстве природных ресурсов Карелии.

В ночь на 8 июля была сделана опашка шириной 10 м и длиной 3 км по восточной кромке пожара. Как рассказал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Карелии и.о. министра природных ресурсов Алексей Павлов, с севера огонь сдерживает естественная преграда в виде дороги, на западе есть минерализованная полоса, которую проложили в прошлом году.

Еще один пожар бушует в Сегежском районе на площади 19 га. Возгорание произошло в месте проведения рубок вдоль линии электропередач. На месте работает шесть человек Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, 25 человек сетевой компании и три единицы техники. (фото protradnoe.ru)