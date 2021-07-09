Ларек и мусорный контейнер горели в Петрозаводске

За прошедшие сутки в столице Карелии было зарегистрировано три пожара. Серьезных огненных происшествий не случилось.

Первый пожар произошел в 08:52. По неустановленной причине на улице Дениса Тимашова возле дома загорелся мусорный контейнер. Сгорел мусор на площади восьми квадратных метров.

В 14:24 пожарные расчеты выезжали на тушение мусора и сухой травы к дому в Ветеринарном переулке.

В 20:23 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о горящем неэксплуатируемом ларьке на улице Калинина. Пожарные быстро справились с огнем. Для вскрытия и разборки металлических конструкций пришлось использовать бензорез. Огонь значительно повредил внутреннюю деревянную обшивку. Причину возгорания устанавливают специалисты. (фото pozhmashina.ru)