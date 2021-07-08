Режим ЧС введен в Суоярвском районе

В Суоярвском районе из-за двух бушующих на территории Вешкельского и Лоймольского поселений лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято еще 7 июля, сообщили в Министерстве природных ресурсов республики. Ранее в районе действовал режим повышенной готовности.

Площадь пожаров превышает 170 га. Арендаторы компании «Запкареллес» усиливают группы пожаротушения, карельский центр авиационной и наземной охраны лесов сосредотачивает большее количество пожарных машин для доставки воды к месту тушения пожаров. Задействованы 44 человека и 9 единиц техники.

В районе перекрыт въезд на три дороги в леса. Это дорога Пийтсиёки-Госграница, Лоймола-Госграница («Лоймольская северная дорога»), Райконкоски-Толвоярви («Райконкосская Северная дорога»). (фото protradnoe.ru)