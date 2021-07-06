Запрет въезжать в лес действует на трех дорогах Суоярвского района

В лесах некоторых районов Карелии сложилась очень опасная обстановка. В любой момент могут начаться пожары. Поэтому в Минприроды республики решили запретить въезд в лесную полосу на некоторых направлениях, сообщили в ведомстве.

В частности, совместные посты с МВД сотрудники Минприроды организовали на дорогах Питсиёки-Госграница, Райконкосской Северной дороге, то есть на Райконкоски-Толвоярви, а также на Лоймольской северной дороге, то есть Лоймола-Госграница.

Класс пожарной опасности в этих районах определили как пятый. Два больших возгорания в лесах пока что не могут потушить, причем один пожар особенно крупный.

Общую площадь, охваченную огнем, оценили в 100 га. Но угрозы для населенных пунктов нет. // Фото: «СарИнформ»