Пенсионерам в Карелии стало легче получить бесплатные билеты на поезд

Неработающие пенсионеры в Карелии теперь сталкиваются с меньшими сложностями при оформлении бесплатных билетов на проезд по железной дороге к месту отдыха. В региональном отделении Пенсионного фонда РФ сообщили, что предъявлять путевки, курсовки или справки от проживающих за пределами республики родных уже не нужно.

Достаточно просто подать соответствующее заявление. Это можно сделать либо в МФЦ, либо в клиентской службе ПФР. Но до приобретения билетов должно оставаться как минимум 10 дней.

Пенсионеру выдадут талон, его следует предъявить в кассе РЖД и обменять на проездной документ.

В отделении ПФР России по Карелии рассказали, что в первом полугодии уже выдали 512 таких талонов.

Напомним, стоимость проезда к месту отдыха, а также обратно, компенсируют пенсионерам-северянам, которые не работают и получают выплаты или по старости, или по инвалидносити.//Фото: ПФР по Карелии