Сильные пожары бушуют в лесах Суоярвского района, их тушит авиация

Со вторника, 6 июля, на территории Суоярвского района действует режим повышенной готовности. Его своим постановлением ввел глава администрации Роман Петров. В лесах борются сразу с тремя крупными пожарами. Им присвоили самый высокий класс опасности – пятый, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Огонь охватил 150 гектаров леса, есть большой риск распространения пламени. Лесных пожара пока три, два удалось локализовать, с одним еще не справились.

Возгорание уже двое суток тушат сотрудники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, компании «Запкареллес», Суоярвского леспромхоза. Задействованы пожарные, десантники, специалисты арендатора лесов.

Бороться одновременно с тремя пожарами в одном районе очень сложно. Но ситуацию стабилизировали, уверяют власти, угрозы для населенных пунктов нет. Примерно на 140 гектарах леса пожар локализовали. Напомним, ранее в районе перекрыли въезд на ведущие к лесу дороги. //Фото: пресс-служба правительства республики