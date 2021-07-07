Непутевый сын в Лоухском районе обокрал собственного отца-пенсионера

Правоохранители в Лоухском районе расследуют уголовное дело о краже. Они выяснили, что к ней причастен 36-летний местный житель. Причем имущество он похитил у родного отца, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

Пенсионер пришел в полицию с заявлением о краже еще в последнюю декаду мая. Он рассказал, что неизвестные злоумышленники залезли в его гараж и похитили неоновый мотоцикл. Кроме того, мужчина обнаружил пропажу металлических бочке и автомобильного зарядного устройства.

Пожилой человек не предполагал, кто мог совершить преступление. Ущерб он оценил в 11 600 рублей.

В уголовном розыске выяснили, что к преступлению причастен сын пенсионера. Мужчина ведет асоциальный образ жизни, поэтому его сразу заподозрили.

Отпираться сын-похититель не стал. Сказал, что действительно обокрал отца, вещи продал, а деньги потратил на спиртное и еду. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. //Фото: «БрянскToday»