Женщина «воскресла» после того, как по ней заказали поминки

Жительница Винницкой области в Украине, у которой врачи зафиксировали смерть, вернулась к жизни после того, как ей начали рыть могилу. Женщина 10 часов провела без признаков жизни.

Как пишут «Известия» со ссылкой на «Страна.ua», история произошла с Ксенией Дидух из поселка Стрижавки. Ей 83 года. Женщине стало плохо рано утром 19 февраля, вызванные родственниками медики констатировали глубокую кому и практически полное отсутствие признаков жизни. Через несколько часов второй наряд скорой помощи в присутствии полицейских зафиксировал остановку сердца и биологическую смерть.

Однако уже после того, как родные заказали копание могилы, отпевание и поминальный обед, «покойница» ожила. После «воскрешения» она рассказала, что встретилась со своим покойным отцом и видела «царство небесное».

По словам врачей, женщина пережила клиническую смерть.