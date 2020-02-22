Защитники «Каменного бора» и столичные власти говорили на одном языке

В минувшую пятницу депутаты городского совета Петрозаводска встретились с жителями Ключевой, протестующими против вырубки деревьев на территории парка «Каменный бор». Разговор получился непростым, поскольку у активистов накопилось немало вопросов как о дальнейшей судьбе парка, так и о законности и целесообразности действий компаний-застройщиков, ответственных за вырубку деревьев.

Главным требованием протестующих была остановка работ на территории парка и прекращение вырубки деревьев с возмещением уже причиненного ущерба.

По словам депутата Петросовета Екатерины Реутовой, главным итогом встречи стало решение об объединении усилий общественников и депутатов в борьбе за спасение парка.

- Сегодня мы убедились, что у нас с защитниками «Каменного бора» общие цели и мы разговариваем на одном языке. Нас одинаково не устраивает то, что на территории парка было санкционировано возведение мотоспортивного комплекса, поэтому мы договорились о координации наших действий и уже в начале следующей недели проведем встречу с защитниками парка в городском Совете, на которую обязательно пригласим представителей городской администрации.

На сегодняшний день в соответствии с местным законодательством землей на территории Петрозаводска распоряжаются республиканские власти. Это значит, что окончательное решение о судьбе «Каменного бора» остается за правительством Карелии. Но это не значит, что городской Совет и администрация Петрозаводска ничего не могут сделать.

Депутаты уже предварительно обсуждали данный вопрос с представителями мэрии. Нас заверили, что администрация города категорически против застройки любых парков, в том числе «Каменного бора», и что власти Петрозаводска не станут выдавать никаких разрешений на проведение там каких-либо работ.

- После встречи с представителями общественности мы вместе обратимся к республиканским властям с соответствующим запросом и предложим найти возможность аннулировать договор аренды земельного участка с застройщиком, который возводит мотоспортивный комплекс на территории парка «Каменный бор»,

- заявила депутат.

При этом отдельного рассмотрения, по словам Ирины Реутовой, требует проект строительства детского сада на Ключевой.

- Депутаты Петросовета - не враги своему городу и заинтересованы в том, чтобы его парки и скверы благоустраивались, а не уничтожались, но к вопросам городской застройки нужно подходить взвешенно и рационально, оценивая каждый случай индивидуально. Сейчас вокруг ситуации с «Каменным бором» много домыслов и откровенных спекуляций. Мы понимаем, что людей беспокоит судьба парка, но трудно понять, почему таким нападкам подвергается строительство детского сада. Все знают, как остро в Петрозаводске стоит вопрос с очередями в детские дошкольные учреждения. Ключевая нуждается в новом садике, наши избиратели постоянно нам об этом напоминают. Кроме того, строительство детского сада ведется не на территории парка, а лишь примыкает к ней, о чем городские власти уже не раз говорили. А вот возведение мотоспортивного комплекса действительно затронуло непосредственно парк, и с этим вопросом необходимо срочно разбираться. Ради этого мы и пришли на сегодняшнюю встречу, - заявила депутат.