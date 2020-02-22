Прогноз погоды на 23 февраля

23 февраля в Петрозаводске, по данным ЦГМС Карелии, будет облачно. Ночью умеренные, днем небольшие осадки, в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный ночью и утром с порывами до сильного. Температура ночью 0, +2; днем +1, +3.

В Карелии в воскресенье также облачно. Ночью умеренные, по южным и центральным районам местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем небольшие, в отдельных районах умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3; 0, +5.

Как сообщает gismeteo.ru, в Сортавале 23 февраля прогнозируется переменная облачность, снег с дождем, температур 0, +3. В Сегеже пасмурно, снег с дождем, +1. В Костомукше будет пасмурно, мокрый снег, температура воздуха -1, +1.