Женщина в Карелии выгораживала бывшего мужа в суде и стала уголовницей

Женщина в Калевальском районе дала в суде ложные показания, чтобы помочь бывшему мужу. Теперь 40-летняя дама станет подсудимой сама, сообщили в МВД Карелии.

Ее в начале года допрашивали как свидетеля по уголовному делу, где обвиняемым был экс-супруг. Мужчину подозревали в краже 45 тысяч рублей с банковской карты знакомого.

Правоохранители считали, что это случилось во время совместного застолья. Бывшая жена фигуранта сначала сказала, что ничего не знает.

Потом, уже в суде, рассказала иную версию, отличавшуюся от первоначальной. Она сообщила, что мужчина воспользовался чужой банковской картой с разрешения владельца и взял у него деньги в долг. На самом деле это было не так.

Уголовное дело женщины с обвинительным заключением уже направили в суд. // фото: ajel/ pixabay.com