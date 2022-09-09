Женщина в Карелии оговорила своего должника и стала осужденной

Женщина в Прионежском районе обвинила знакомого в совершении тяжкого преступления. На самом деле мужчина его не совершал, 57-летняя сельчанка просто хотела таким образом принудить его вернуть ей долг, сообщили в прокуратуре Карелии.

Знакомый еще в марте занял у женщины 5 тысяч рублей и не вернул в условленное время. Тогда она сообщила полицейским, что он открыто похитил у нее деньги, причинив телесные повреждения.

Женщину предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но она написала заявление о грабеже. Следователи выяснили, что на самом деле никакого грабежа не было. Заявительница созналась в оговоре знакомого и объяснила мотивы.

Было возбуждено уголовное дело, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей. // Фото: pixabay.com