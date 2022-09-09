Сортавалец разнес входную дверь топором

За умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества законом предусмотрена ответственность – вплоть до лишения свободы. В этом смог убедиться 42-летний житель Сортавалы, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 167 УК.

По сообщению пресс-службы МВД Карелии, в конце августа мужчина, находясь в подпитии, захватил из дома топор и разнес им соседскую дверь. В квартире в это время находилась женщина, которая не смогла самостоятельно выбраться из жилища, поэтому вызвала спасателей, а также сообщила о случившемся в полицию.

«Причиненный ущерб превысил 18 тысяч рублей, дверь восстановлению не подлежит. Подозреваемый признал свою вину, мотивом своих действий он назвал обиду на супруга потерпевшей. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы»,

- пояснили правоохранители. Фото: unsplash.