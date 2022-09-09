09 сентября 2022, 10:19
Водитель легковушки в Костомукше сбил пешехода на «зебре»
Мужчина пострадал на перекрестке, его накрыли спасательным покрывалом
Вечером 8 сентября пешехода в Костомукше сбили на переходе. Это произошло в 21:50, было уже темно, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Мужчина переходил проезжую часть на перекрестке улиц Надежды и Антикайнена. В этот момент на него наехал автомобиль Honda Civic.
В результате 41-летний пешеход был травмирован. До приезда «скорой» автоинспекторы оказали ему первую помощь и применили изотермическое спасательное покрывало. // Фото: ГИБДД Карелии