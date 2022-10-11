Женщина в Карелии хотела стать инвестором и потеряла 500 тысяч рублей

Мошенники похитили у 44-летней петрозаводчанки около 500 тысяч рублей. Они сказали, что если женщина дважды переведет 250 тысяч рублей на счет, то получит четыре миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в августе: горожанке позвонил неизвестный и сказал, что она может стать инвестором. Та согласилась, взяла кредит и перевела на указанный счет 249 тысяч рублей.

Потом тот же человек велел внести такую же сумму. Петрозаводчанка снова перевела деньги и решила узнать, сколько она получит теперь. Но неизвестный перестал выходить на связь. // Фото: pixabay.com