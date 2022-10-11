Этого человека подозревают и разыскивают

Сотрудники угрозыска в Петрозаводске разыскивают Антона Сергеевича Сороковых. Мужчина родился у 1978 году, сообщили в МВД Карелии.

Этот человек не имеет определенного места жительства, его подозревают в совершении имущественного преступления.

Все, кто обладает сведениями о подозреваемом, могут сообщить их по номеру 8-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии