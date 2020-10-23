Женщина устроила распитие алкоголя прямо в магазине в Карелии

Днем 22 октября сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов Сортавалы. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что одна из посетительниц торгового заведения открыла и выпила банку пива прямо в торговом зале. Еще одну банку она пронесла мимо кассы. Женщине удалось скрыться.

Росгвардейцы получили приметы нарушительницы и недалеко от магазина задержали ее. Женщине предстоит ответить за совершенное ей мелкое хулигантство. Фото пресс-службы Росгвардии