Полицией Петрозаводска установлены подозреваемые в нанесении граффити

Одна из коммерческих организаций города сообщила в полицию Петрозаводска, что в вечернее время неизвестные оставили на фасаде ее здания никнеймы (автографы) черным несмываемым маркером, сообщает МВД Карелии.

Тем самым фирме нанесли ущерб в размере 22 400 рублей. Вандалы попали на камеры наружного видеонаблюдения, записи были переданы в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Силами сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних полиции Петрозаводска были установлены и свидетели произошедшего, и активные участники.

В полиции, в присутствии законных представителей, трое молодых людей – 16, 17 и 18 лет рассказали подробности. Они возвращались вечером домой, когда возникла мысль оставить на фасаде свои «метки». Идея была моментально реализована, несмотря на протесты друзей, которые находились с ними рядом. По словам подозреваемых, оставленные на стенах теги являются, с одной стороны, способом самовыражения, а с другой – позволяют другим участникам процесса или субгруппы идентифицировать их.

В настоящее время проверяется причастность установленных подозреваемых к совершению аналогичных действий на территории Петрозаводска. Родителям подростков предстоит возместить нанесенный ущерб.

Молодым людям и их родителям полиция напоминает, что ответственность, предусмотренная за нанесение несогласованных рисунков и надписей, может включать в себя как административное, так и уголовное наказание.

От редакции. Как видим, акция по нанесению автографов и самовыражению малолетних удалась на славу (сарказм). Полиция по достоинству оценила «качество» работы и легко идентифицировала авторов.

Фото из группы МВД по Республике Карелия