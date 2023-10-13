13 октября 2023, 11:20
Женщина тяжело пострадала после нападения медведя в российском регионе
В Башкирии медведица с медвежонком зашли в село
В Башкирии местная жительница оказалась в больнице после нападения медведя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
По данным источника, медведица вместе с медвежонком зашли в одно из сел региона. Там и произошло нападение на женщину. Все случилось вечером 12 октября.
Пострадавшая, которой 56 лет, была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. // Фото: unsplash.com / Andy Holmes