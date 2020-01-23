Женщина рассказала, как слишком большая грудь испортила ей жизнь

Жительница Великобритании Даниэль Салливан страдает из-за слишком большого размера своей груди и собирает пожертвования на операцию по ее уменьшению. Об этом сообщает издание The Mirror.

Салливан переживает из-за слишком большой груди с десяти лет. В школе ей постоянно приходилось выслушивать комментарии по поводу пышных форм и терпеть повышенное внимание мальчиков. Британка считает, что грудь испортила ей жизнь.

Сейчас у девушки грудь размера 8XL, и это причиняет ей большие неудобства. После 15 минут ходьбы у нее начинают болеть спина, плечи и колени. «Моя жизнь стала кошмаром наяву. Я испытываю постоянную боль. Она начинается, когда я просыпаюсь, и длится до тех пор, пока я не иду спать», - сказала молодая женщина.

Салливан трудно найти подходящую одежду, она не носит открытые топы, а предпочитает мешковатые футболки. «Мне приходится заказывать бюстгальтеры онлайн, так как у большинства магазинов нет моего размера. Когда их присылают, оказывается, что они похожи на белье для бабушек и выглядят не очень красиво», - сообщила она.

Девушка призналась, что она стесняется появляться в общественных местах и боится излишнего внимания мужчин.

Женщина пыталась сделать операцию по уменьшению груди за государственный счет, но ей отказали, так как этот вид операций относится к косметическим. Теперь она собирает пожертвования, чтобы сделать платную операцию. Ей нужно восемь тысяч фунтов (648,6 тысячи рублей).