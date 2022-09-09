Женщина покупала холодильник в крупном маркетплейсе и заплатила дважды

Жительница Петрозаводска покупала холодильник в крупнейшем маркетплейсе и стала жертвой мошенников. Они связались с ней после заказа и оплаты покупки, сообщили в МВД Карелии.

Холодильник 42-летняя горожанка нашла за 19 300 рублей. Она решила, что это выгодно, и тут же совершила покупку в официальном приложении.

Но вскоре женщину уведомили об отмене заказа и возврате денег. Потом в мессенджере с ней связался неизвестный и представился продавцом. Он сказал, что такой же холодильник есть на другом складе. Нужно только снова оформить заказ и оплатить. При этом предложил скидку 10 процентов.

Покупательница согласилась, перешла по ссылке и снова заплатила. Но у нее списали всю сумму без скидки. Продавец извинился и прислал еще ссылку якобы для возврата денег. Но потерпевшая поняла, что разговаривает с мошенником, отключилась и обратилась в полицию. // Фото: pxhere.com