Женщина погубила всю семью, скрыв заражение коронавирусом

Трагедия произошла в Венесуэле. 36-летняя женщина в середине декабря 2020 года почувствовала недомогание, ПЦР тест показал положительный результат на коронавирус. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на венесуэльское издание La Nación, женщина утаила свой диагноз, сказав родным, что больна гриппом.

Правда вскрылась, когда ее супруг собрался на семейную вечеринку. Женщина все ему рассказала, чтобы мужчина не заразил других родственников. В январе у женщины развилась пневмония. Муж и трое детей сдали тесты на коронавирус – результат оказался отрицательным.

Спустя несколько недель женщине стало хуже, ее госпитализировали. А повторный тест супруга, 17-летнего ребенка и двух четырехлетних близнецов дал положительный результат. Болезнь у них протекала бессимптомно, но спустя несколько дней мужчине резко стало хуже, его госпитализировали. А спустя неделю умер он и его жена. К концу января скончались трое их детей. (фото beta.nv86.ru)