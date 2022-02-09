Женщина госпитализирована после домашнего происшествия в Карелии

Вчера в 16 часов 10 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пудожа поступило сообщение из скорой медицинской помощи о том, что к ним поступила женщина с ожоговыми травмами. Об этом сообщает наш источник, близкий к МЧС по РК.

Врачи диагностировали у пациентки ожог живота и правого бедра. Пострадавшая была госпитализирована.

По предварительным данным, женщина получила ожоги у себя дома в поселке Подпорожье из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Горящие угольки попали ей на тело. Другие обстоятельства этого происшествия устанавливаются. Фото pixabay.com/geralt