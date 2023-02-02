Железнодорожный вокзал Кондопоги отремонтируют

Железнодорожный вокзал Кондопоги в этом году ждет ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, в 2023 году планируется отремонтировать фасад здания, в том числе, установить новые фасадные часы со стороны города и со стороны платформы. Обновят лестничные спуски - будет смонтирована система подогрева ступеней. Это позволит обезопасить проход пассажиров зимой.

Со стороны города и платформы строители отремонтируют покрытие тротуаров, проездов, проведут озеленение территории, установят скамейки и урны.

Ремонтные работы планируют завершить осенью 2023 года. // Фото: unsplash.com