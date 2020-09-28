Ждет ли Карелию новый карантин?

Более восьми тысяч заболевших COVID-19 выявили в России за минувшее воскресенье. Это рекорд последних месяцев: ранее такое число зараженных регистрировали только в июне. Это не стало неожиданностью; коронавирусная статистика и в стране, и в мире ухудшается с начала сентября. На этом фоне кое-где уже стали возвращать карантин (или, как минимум, «ограничительные меры»). Разбираемся, ждет ли такой сценарий Карелию.

Первым опасность открыто признал Израиль – о возобновлении общенационального карантина там объявили в середине сентября. Позже ограничения стали возвращать и в других странах. Так, в Великобритании изменили графики работы пабов и ресторанов. На юге Франции отменили ярмарки и выставки. Наш сосед Финляндия объявила о закрытии границ со Швецией и Норвегией.

Меры безопасности усиливаются и в России. С понедельника пожилым жителям Москвы рекомендовали не выходить из дома без особой надобности. Работающим пенсионерам посоветовали перейти на удаленку, да и в целом мэр столицы пожелал, чтобы как можно больше предприятий снова ввели дистанционный режим работы.

Угрозу почувствовали и в соседних с Карелией регионах. В нескольких районах Ленинградской области запретили массовые мероприятия. Исключения сделали для тех, что организованы местным самоуправлением: очевидно, на таких мероприятиях коронвирус будет вести себя сдержаннее из уважения к властям. Напряглись и на севере; так, с 30 сентября треть мурманских чиновников переводят на дистанционку. Правда, для бизнеса ограничений пока не вводят.

Опасения наших соседей понятны – в Мурманске растет заболеваемость. Что касается Карелии, у нас ситуация, по крайне мере по официальным данным, относительно стабильная. Число заразившихся всю предыдущую неделю колебалось в районе сорока – цифра, которой уже не не испугаешь. Но есть и тревожные симптомы.

Так, по информации Минздрава Карелии, в специализированных стационарах от коронавируса по состоянию на 28 сентября лечились 152 пациента. В госпитале ветеранов войн, переделанном под ковид-центр, были задействованы все койки. Отделение интенсивной терапии заполнено на 15 процентов.

Одна из наших читательниц обратила внимание, что в Республиканской больнице с субботы запретили делать передачи. Причем передавать нельзя не только продукты, но и различные предметы вроде телефонов. В Минздраве, однако, утверждают, что передачи были запрещены уже давно, с начала эпидемии. Возможно, это правило не соблюдалось – а теперь стало соблюдаться?

Не нужен нам берег турецкий

В Карелии в ближайшее время жестких карантинных мер возвращать не собираются. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» неофициально сообщил собеседник в региональном правительстве. Однако ужесточение борьбы с инфекцией жителей республики все же коснется. По крайней мере, тех, кто собирается ухать за рубеж или сейчас возвращается оттуда.

Новые правила для туристов ввела глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Граждане, прибывшие из-за рубежа, теперь обязаны соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока не получат результаты ПЦР-теста на коронавирус. Это правило уже привело к тому, что в Шереметьево выросли гигантские очереди. Люди часами ждут, чтобы сдать тест, и профилактическая полезность данного мероприятия очевидно вызывает множество вопросов: пассажиры совершенно не соблюдают социальную дистанцию.

Журналист «ПТЗ говорит» позвонил в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, не придется ли и ему после отпуска мариноваться в аэропорту. В надзорном ведомстве удивились вопросу и сказали, что делать этого вовсе не надо. Согласно постановлению Анны Поповой, тест на коронавирус необходимо сдать в течение трех дней с момента прибытия из-за границы. Это можно сделать и по приезду домой.

Правда, имеется ряд важных замечаний. Во-первых, прежде чем въехать в страну, надо на сайте государственных услуг заполнить анкету прибывающего в Российскую Федерацию. Это нужно сделать после приобретения билета, но не позднее регистрации на рейс. Во-вторых, исследование придется делать за деньги. В-третьих, пока не придут результаты, придется сидеть дома, причем за свой счет (это ведь не больничный). Наконец, с медицинской организацией, где турист будет сдавать анализы, лучше договориться заранее: вдруг возникнет какая-то накладка, и гражданин не уложится в установленный законом трехдневный срок.

Но самое главное: заставить вас сдавать тесты в аэропорту никто не может!

Возникает вопрос: сколько попутчиков успеет заразить заболевший вирусом петрозаводчанин, добираясь до дома после заграничного отпуска. Вопрос, понятное дело, риторический. Впрочем, есть утешение. Как в понедельник сообщил Роспотребнадзор, коронавирус по мере распространения ослабевает. Это значит, что властям, скорее всего, не придется заново вводить жесткий карантин. Бывают и в 2020 году хорошие новости.