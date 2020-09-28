Военно-патриотический слет пройдет в Петрозаводске

Городской военно-патриотический слет допризывной молодежи «К службе в армии готов!» пройдет в Петрозаводске.

В программе мероприятия, которое состоится 9 октября в 10 утра в Губернаторском парке, - «ориентирование на местности», «пожарное дело», «безопасность на воде», «историческая справка», «первая медицинская помощь», «разборка-сборка АК 74» и другие.

Участниками станут команды из образовательных учреждений, общественных организаций и самоорганизованные команды из 10 человек в возрасте от 14 до 20 лет. Команду должен сопровождать руководитель. Заявки от участников принимают до 2 октября по почте smenaptz.zcpv@gmail.com.

Фото: tobolsk.info