28 сентября 2020, 17:41
Период курсирования электричек из Петрозаводска продлен
Пассажирам предложили ознакомиться с расписанием пригородных поездов на станциях и вокзалах, а также в Интернете
«Северо-западная пригородная пассажирская компания» сообщила о том, что до 11 октября продлевается курсирование ряда пригородных поездов в Карелии. Это сделано в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.
В частности, продление касается поезда «Петрозаводск-Свирь». Он будет ходить по субботам и воскресеньям. То же самое касается и состава «Петрозаводск - Медвежья Гора».
Узнать подробное расписание движения поездов можно на вокзалах и станциях, а также на сайте СЗППК.