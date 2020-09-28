28 сентября 2020, 17:41
Общество

Период курсирования электричек из Петрозаводска продлен

Пассажирам предложили ознакомиться с расписанием пригородных поездов на станциях и вокзалах, а также в Интернете

«Северо-западная пригородная пассажирская компания» сообщила о том, что до 11 октября продлевается курсирование ряда пригородных поездов в Карелии. Это сделано в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.

В частности, продление касается поезда «Петрозаводск-Свирь». Он будет ходить по субботам и воскресеньям. То же самое касается и состава «Петрозаводск - Медвежья Гора».

Узнать подробное расписание движения поездов можно на вокзалах и станциях, а также на сайте СЗППК.

Обсудить
просмотр
175163
Метки: 
Петрозаводск
Свирь
Медгора
электричка
сзппк
новости Карелии