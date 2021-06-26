Жара спадет в воскресенье, но местами в Карелии будет до плюс 28

Жара немного спадет в воскресенье в Петрозаводске. По прогнозу карельского Гидрометцентра, 27 июня в городе переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +18, +20, днем +24, +26. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура ночью +15, +20, на севере +8, +13. Днем +23, +28, местами +16, +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +13, днем +22;

В Кондопоге ночью +16, днем +27;

В Медвежьегорске ночью +16, днем +27;

В Олонце ночью +14, днем +25;

В Пудоже ночью +15, днем +28;

В Сегеже ночью +15, днем +24;

В Сортавале ночью +15, днем +25;

В Суоярви ночью +15, днем +26.