Жара спадет в воскресенье, но местами в Карелии будет до плюс 28
Жара немного спадет в воскресенье в Петрозаводске. По прогнозу карельского Гидрометцентра, 27 июня в городе переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +18, +20, днем +24, +26. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура ночью +15, +20, на севере +8, +13. Днем +23, +28, местами +16, +21.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +13, днем +22;
В Кондопоге ночью +16, днем +27;
В Медвежьегорске ночью +16, днем +27;
В Олонце ночью +14, днем +25;
В Пудоже ночью +15, днем +28;
В Сегеже ночью +15, днем +24;
В Сортавале ночью +15, днем +25;
В Суоярви ночью +15, днем +26.