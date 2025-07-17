Землю вокруг старинной часовни в Карелии хотели отдать под застройку

Жители заонежской деревни Кондобрежская выступили против возможной застройки территории вблизи часовни святого Сампсона. Об этом рассказали в паблике «Заонежская изба Заонежье». Сохранить старинную планировку деревни им удалось.

Как оказалось, вблизи старинной часовни собирались раздавать земельные участки.

Деревянная часовня стоит на холме, привлекает к себе внимание. Десятилетиями за ней ухаживают местные жители – устраняли течь, меняли крышу, косили траву. Каждый год волонтеры убирают и моют часовню. За внутренним убранством следит православный приход Храма Преподобного Алексия.

В День Сампсона Странноприимца, 10 июля, в часовне прошел молебен. Местные жители накрыли стол с угощениями для всех гостей. Тогда же люди узнали, что в непосредственной близости от часовни отмежеваны земельные участки. Люди испугались, что не смогут подходить к часовне.

«Это значит, что старинная планировка деревни будет нарушена, и любоваться прежним видом мы сможем лишь на старых фотографиях. Это печально. Также создается угроза ее безопасности, когда рядом появятся хозяйства»,

- писали в сообществе.

Позднее в паблике сообщили, что карельское министерство имущественных и земельных отношений отменило решение о согласовании земельных участков.

«Жители заонежской деревни добились отмены появления земельных участков около старинной часовни. Спасибо всем, кто поддержал инициативу!» - написали в паблике.