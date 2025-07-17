Почти 500 тонн ягод собрали в Карелии

В Карелиястат назвали самые ягодные районы республики в 2024 году.

В прошлом году в Карелии собрали 471,6 тонны ягод. Это на 21% больше, чем в 2023-м. Урожай клубники, малины, смородины и других ягод убрали с 119,6 гектаров полей.

Фермеры и индивидуальные предприниматели выращивают садовые ягоды. А самыми ягодными районами являются Пряжинский, Олонецкий и Прионежский. На этих территориях расположено более 65% ягодных угодий. При этом больше всего ягод собирают в Пряжинском районе. © «Петрозаводск говорит»