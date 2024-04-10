«Зажеванную» банкоматом чужую пятитысячную купюру нашел и забрал вор

Сотрудники службы безопасности одного из банков попытались выяснить, почему на счет клиента не пришли деньги. Оказалось, все дело в сбое банкомата и случайном стечении обстоятельств, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина отправил пятитысячную купюру в установленный в ТЦ банкомат и не заметил, что ее «зажевало». Он подумал что совершил операцию, и ушел.

Другой посетитель нашел деньги и смог их извлечь. Полицейские вычислили 34-летнего подозреваемого. Тот признался, что потратил деньги на свои нужны.

Хотя мужчина полностью возместил ущерб, возбуждено уголовное дело о краже. // фото: pixabay.com