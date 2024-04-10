10 апреля 2024, 15:31
«Зажеванную» банкоматом чужую пятитысячную купюру нашел и забрал вор
Житель Кондопоги переводил деньги и не сразу понял, почему деньги не пришли на счет
Сотрудники службы безопасности одного из банков попытались выяснить, почему на счет клиента не пришли деньги. Оказалось, все дело в сбое банкомата и случайном стечении обстоятельств, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина отправил пятитысячную купюру в установленный в ТЦ банкомат и не заметил, что ее «зажевало». Он подумал что совершил операцию, и ушел.
Другой посетитель нашел деньги и смог их извлечь. Полицейские вычислили 34-летнего подозреваемого. Тот признался, что потратил деньги на свои нужны.
Хотя мужчина полностью возместил ущерб, возбуждено уголовное дело о краже. // фото: pixabay.com